Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar? KÇÖ ödemesi ne kadar?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimi azalan ya da duran işverenler, Kısa Çalışma Ödeneğine başvurularına devam ediyor. Başvurularını tamamlayan kurumlardaki işçiler de ödeneğin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar? KÇÖ ödemesi ne kadar?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. KÇÖ olarak da tanımlanan ödenekten yaralanarak maaşını alacak pek çok vatandaş, ödeme tarihlerine odaklandı. İşte, "Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?" ve "KÇÖ ödemesi ne kadar?" sorularının yanıtı...
2
Abone Ol
Koroanavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara destek amaçlı verilen ödeme ile ilgili işlemler birçok hizmeti sunan e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Ödemelerin 5 Mayıs’ta yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Vatandaşlara başvuru tarihlerinde göre ödeme yapılıyor.
3
Abone Ol
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan köşe yazısında konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte o yazı:
4
Abone Ol
Nisan ayında ödeneğe başvuran işyerlerinde çalışanlar ödenek alıyor. Şunu da belirteyim, kimi işverenler mart ayının sonlarında başvuruda bulundu. Bu işyerlerinde çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödendi, ancak en fazla bir haftalık tutarlar ödendi. Dolayısıyla da çalışanların eline düşük ücretler geçti. Yani, işveren mart ayının 20’sinde ödenek için başvurmuşsa, uygulama gereği başvurduğu tarihten sonraki 1 hafta zaten işverene ait; dolayısıyla kalan 3 gün için çalışana kısa çalışma ücreti ödendi. Bunlar da ödenmedi ve mayıs ayına sarkıtıldı. Asıl kısa çalışma ödeneği bu ayın 5’inden itibaren başladı ve çalışanların hak ettiği maaşlar da şimdi yatacak.
5
Abone Ol
Kimi okuyucular, ‘hani, İŞKUR, müfettişleri inceleme yapmadan, işverenin beyanı üzerine ödemeler yapılacaktı?’ diye de soruyor. Doğru, yasa ile bu hak tanındı, ancak çalışanın ödenekten yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı, işletmede kaç kişiye ne kadar ödeme yapılacağının tespiti gerekiyor. Bu tespit de bir zaman alıyor.
6
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapıldı;
7
Abone Ol
ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise haziranın 5’inde olacak.