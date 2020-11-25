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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 17:10 | 

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirmişti. Peki kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar

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Kısa çalışma ödeneği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik desteklerden olan bu ödeneğin sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Henüz kasım ayı ödemelerinin aralık ayının kaçında yapılacağı açıklanmadı. Ekim ayı ödemeleri 5 Kasım'da gerçekleşti. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte yapılan açıklamalar ve sorgulama ekranı

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada, ‘Kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya Sayın Cumhurbaşkanımız yetkilidir.’ ibaresi yer aldı.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Kısa çalışma ödeneği uygulamasında daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

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