Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada, ‘Kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteği sürelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya Sayın Cumhurbaşkanımız yetkilidir.’ ibaresi yer aldı.



DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR



Kısa çalışma ödeneği uygulamasında daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.