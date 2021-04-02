Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada , ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneği normalleşme adımları doğrultusunda sona eriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ödemelerin 5 Nisan’da yapılacağını duyurdu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.