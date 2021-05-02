Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Milyonların gözü KÇÖ ödeme tarihinde!

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Geçtiğimiz ay 5 Nisan’da ödenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.