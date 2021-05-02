Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Milyonların gözü KÇÖ ödeme tarihinde!
Kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih, ödemeler için uzatılma kararının gelmesi ile çalışanların odaklandığı konulardan oldu. Alınan kararla kısa çalışma ödeneği süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Daha önce uygulamadan yararlanan işçiler 1 Nisan'dan itibaren bu haktan yeniden faydalanabilecekler. Her ay hesaplara yatırılan kısa çalışma ödeneğinin bu ayki ödeme tarihine gözler çevrildi. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte, kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KÇÖ Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Geçtiğimiz ay 5 Nisan’da ödenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.
Bu ay yapılacak ödemeler için henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
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Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." sözleriyle duyurmuştu.