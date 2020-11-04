Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan ödenek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldı.