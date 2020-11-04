Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneği her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik desteklerden olan ödenek IBAN hesaplarına yatırılıyor. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi
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Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri gündemde yer alıyor. Her ay belirli tarihlerde kısa çalışma ödenekleri hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. Öte yandan ödenek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.
Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.