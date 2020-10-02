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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 15:17 | 

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapıldı. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.’ dedi. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi

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Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi yoğun ilgi görüyor. Kısa çalışma ödeneği her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına yatırılıyor. Eylül ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim 2020 tarihinde vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim 2020 tarihinde vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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