Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneceği tarih için geri sayım devam ediyor. Pandemiden olumsuz etkilenen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacıyla ödenen, kısa çalışma ödeneği bayram tatilinden önce hesaplara yatmış olacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödenekleri PTT üzerinden alınabiliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılacak?
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Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyordu, ancak bayram nedeniyle ödeneklerin tarihi öne çekildi. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili tarih açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TC NUMARALARINA GÖRE DAĞITILACAK
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödeneklerinin PTT üzerinden yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.