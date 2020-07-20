Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama
Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar bayramdan önce ödemelerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlardı. Müjdeli haberi Bakan Selçuk verdi. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri…
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Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu ve ödeme tarihlerini açıkladı. İşte T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
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IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR? e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.