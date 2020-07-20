Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu ve ödeme tarihlerini açıkladı. İşte T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri…



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.