Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri
Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı, ödemelerin başlaması ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk ödeneğin 29 Haziran’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. İşte ödeme tarihleri…
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Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermiş ve haziran ayı ödemelerinin öne çekileceğini açıklamıştı. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk ödemelerin T.C. kimlik numaralarına göre yapılacağını duyurdu. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı. 29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
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