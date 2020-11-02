Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ uzatıldı mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde son gelişmeler
Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin kasım ayının ilk haftasında yatırılacağını duyurdu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ uzatıldı mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde son gelişmeler...
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Pandemi döneminde işveren ve işçiyi zor durumda bırakmamak için devreye sokulan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamayla Kısa Çalışma Ödeneklerinin hesaplara yatılacağı tarih bilgisini verdi. Yapılan açıklamaya göre, Kısa Çalışma Ödeneği 5 Kasım'da hesaplara yatırılacak.
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Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatıldığını da anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
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Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.