Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ uzatıldı mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde son gelişmeler

Pandemi döneminde işveren ve işçiyi zor durumda bırakmamak için devreye sokulan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamayla Kısa Çalışma Ödeneklerinin hesaplara yatılacağı tarih bilgisini verdi. Yapılan açıklamaya göre, Kısa Çalışma Ödeneği 5 Kasım'da hesaplara yatırılacak.