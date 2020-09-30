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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 19:08 | 

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi belli oldu

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi gündemde yer almaya devam ederken, beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan geldi. Her ay ekonomik zorlukların önüne geçmek adına işverenlerin işçi çıkarmaya gitmemesi için devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneği en son 3 Eylül'de hesaplara yatırılmıştı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin ekim ayının ilk haftasında yapılacağını duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, eylül ayı KÇÖ ödeme tarihi.

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Eylül ayı kısa çalışma ödeneği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 31 Ekim'e kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği, her ay vatandaşların T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklamalarda bulunarak, eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinin yatıp yapmadığı e devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, ayrıntılar.

2EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK
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EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

4KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatılmıştı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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