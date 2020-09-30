Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödeme tarihi belli oldu

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.



Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.