Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan son dakika ödeme tarihi açıklaması

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI İşten çıkarma yasağı halen yürürlükte olduğu için, işyerinin kapanması, işin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması halleri dışında sözleşme feshi yapılamıyor. Bunun yerine, işverenler çalışanları için ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneğini kullanabiliyor.



Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar için de, işsizlik sigortası fonundan aylık brüt bin 177 TL net bin 1168 TL ödeniyor. Ekim ayı itibariyle kısa çalışma kapsamındaki çalışan sayısı 927 bine kadar gerilemişti. Ücretsiz izinde ise, 540 bin kişi bulunuyordu. Koronavirüs tedbirlerinin tekrar uygulamaya geçmesiyle birlikte, bu haftadan itibaren hem kısa çalışma hem de ücretsiz izindeki çalışan sayısının yeniden artması bekleniyor. Kısa çalışmada en yoğun ay ise, sanayideki üretimin de durduğu Mayıs ayında olmuş ve kapsamdaki çalışan sayısı 3 milyon 282 bine kadar çıkmıştı.