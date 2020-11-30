Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan son dakika ödeme tarihi açıklaması
Son dakika haberi.. Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi çalışanlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisinde, restoran ve kafeler başta olmak üzere birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılmasıyla beraber çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk ödemelerin aralık başında banka hesapları ve PTT üzerinden yapılacağını aktardı. İşte, kısa çalışma ödeneği ödeme tarihiyle ilgili detaylar.
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Kısa çalışma ödeneği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İşsizlik maaşından faydalanamayan vatandaşlara verilen kısa çalışma ödeneği, her ayın başında hesaplara yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı e devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sorgulanacak. İşte, ayrıntılar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Kasım Ayına İlişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri 4 Aralık’ta Yapılıyor” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İşten çıkarma yasağı halen yürürlükte olduğu için, işyerinin kapanması, işin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması halleri dışında sözleşme feshi yapılamıyor. Bunun yerine, işverenler çalışanları için ücretsiz izin veya kısa çalışma ödeneğini kullanabiliyor.
Ücretsiz izne gönderilen çalışanlar için de, işsizlik sigortası fonundan aylık brüt bin 177 TL net bin 1168 TL ödeniyor. Ekim ayı itibariyle kısa çalışma kapsamındaki çalışan sayısı 927 bine kadar gerilemişti. Ücretsiz izinde ise, 540 bin kişi bulunuyordu. Koronavirüs tedbirlerinin tekrar uygulamaya geçmesiyle birlikte, bu haftadan itibaren hem kısa çalışma hem de ücretsiz izindeki çalışan sayısının yeniden artması bekleniyor. Kısa çalışmada en yoğun ay ise, sanayideki üretimin de durduğu Mayıs ayında olmuş ve kapsamdaki çalışan sayısı 3 milyon 282 bine kadar çıkmıştı.
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Yeniden yapılacak kısa çalışma başvurularında kriter ise haziran ayı. Haziran ayı sonuna kadar kısa çalışma için isimleri İŞKUR’a bildirilmiş çalışanlar için, bu dönemde de yeniden başvuru yapma hakkı bulunuyor. İlk koronavirüs tedbirleri döneminde kısa çalışmadan yararlanmamış veya işe sonrasında girmiş çalışanlar içinse yeniden kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılamayacak.