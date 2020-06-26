Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırıyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen bu ödeme her ayın belirli tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ödeme tarihlerinin haziran ayında öne çekildiğini duyurdu. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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1
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Kısa çalışma ödeneği araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ‘Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak.’ dedi. Peki kısa çalışma ödeneği uzayacak mı, yeni model nasıl olacak?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak.’ dedi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor. Bu konuya ilişkin olarak işten çıkarma yasağı 3 ay uzayacak ve kısa çalışma ödeneği yeni modeli ile devam edecek.
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YENİ KISA ÇALIŞMA MODELİ NASIL OALCAK?
İstihdam kalkanı paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği de yer alıyor. İşten çıkarma yasağının sürdürülmesi planlanırken, buna bağlı olarak ücretsiz izin desteği de sürdürülecek. Kısa çalışma ödeneğinin ise ismi değişecek. Kapanan veya kısmi çalışan ancak haziran ayıyla birlikte normalleşmeye başlayan işyerleri için ‘normalleşmeye’ yönelik destek verilecek. Yetkililer halen çalışmaların devam ettiğini ve bazı değişiklikler olabileceğini vurgularken, şu an için kısa çalışmaya başvuran işletmelerin yeniden başvuru yapmadan bu destekten yararlanmasını planladıklarını ifade ediyor. Buna göre yine kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi, çalışanlar için bin 700 TL’den başlayan düzeyde ücret desteği verilecek. Ayrıca kayıtdışından kayıtiçine geçenlere, istihdamını koruyanlara da teşvik verilmesi hedefleniyor. Esnek çalışma da kapsamda olacak. Bu konuda da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için kolaylık sağlanması planlanıyor.