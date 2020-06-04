Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlar arasında kısa çalışma ödeneği de bulunuyor. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek sorusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.