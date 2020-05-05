Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği nereden alınıyor?
Kısa Çalışma Ödeneği hesaplara 5 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yatırılmaya başlandı. Pek çok işletmenin personel sayısında kısıtlamaya gitmemek için başvurduğu kısa çalışma ödeneği için ilk maaşlar 5 Mayıs Salı günü hesaplara yatacak. Kısa Çalışma Ödeneği bilgileri, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği nereden alınıyor, nereye yatırılıyor? İşte, Kısa Çalışma Ödeneği hakkında merak edilen tüm detaylar
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Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar olduğu araştırılıyor. Başvuruları 23 Mart tarihinde başlayan ödeneğin sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri, yeni yasa ile başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştiriliyor. İşte ödemelere dair merak edilenler...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 23 Mart tarihinde başlayan başvurularda işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, “Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman, ne kadar yatırılacak?” sorularına yanıt arıyorlar. İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. İşlemlerin hızlı olmasını sağlamak amacıyla, işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri yapılıyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Nisan ayı ödemeleri ise 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise işverenlerin başvuru tarihlerine göre 8 Mayıs’ta yapılacak. Hürriyet gazetesi Noyan Doğan, “İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek. Bir kısım ödemeler de başladı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ödemeler devam edecek.” açıklamasında bulundu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.