Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte tarih bilgisi
Kısa çalışma ödeneği için verilen sürede sona yaklaşıldı. Bir değişiklik yapılmazsa kısa çalışma ödeneği uygulaması yakın zamanda bitecek. Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği hazirana kadar uzatılmıştı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte, milyonların merak ettiği konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği için son tarih yaklaştı. Destekten yararlanan kişi sayısı 2.1 milyon kişiyi aşarken kısa çalışma ödeneği 30 Haziran tarihinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ödeneğin uzatılma durumu ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
2
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
3
Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Mayıs ayında 1 milyon 176 bin kişi kısa çalıma ödeneği alırken, 996 bin kişiye de nakdi ücret desteği verildi. Desteklerin verildiği işsizlik fonunun toplam büyüklüğü de 86 milyar liraya geriledi.
4
100 BİN KİŞİLİK ARTIŞ
Herhangi bir yasal değişiklik yapılmazsa, nisan ayında tekrar başlayan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun son verilerine göre, nisan ayında 1 milyon 86 bin 830 olan kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısı, mayıs ayında 1 milyon 176 bin 817’ye çıktı. Mayıs ayındaki artışta 17 günlük kapanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Alınan karar gereği 29 Nisan 2021’den 17 Mayıs 2021’e kadar 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve bu süreçte birçok işletme kapalı kalmıştı. Yılın ilk 5 aylık verilerine göre ise, 2021 yılında kısa çalışmanın en yoğun kullanıldığı ay Ocak ayı olarak gözüküyor. Ocak ayında 1.4 milyon kişi kısa çalışmadan ücretini almıştı.