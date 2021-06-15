Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte tarih bilgisi

100 BİN KİŞİLİK ARTIŞ Herhangi bir yasal değişiklik yapılmazsa, nisan ayında tekrar başlayan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun son verilerine göre, nisan ayında 1 milyon 86 bin 830 olan kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısı, mayıs ayında 1 milyon 176 bin 817’ye çıktı. Mayıs ayındaki artışta 17 günlük kapanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Alınan karar gereği 29 Nisan 2021’den 17 Mayıs 2021’e kadar 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve bu süreçte birçok işletme kapalı kalmıştı. Yılın ilk 5 aylık verilerine göre ise, 2021 yılında kısa çalışmanın en yoğun kullanıldığı ay Ocak ayı olarak gözüküyor. Ocak ayında 1.4 milyon kişi kısa çalışmadan ücretini almıştı.