Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) sorgulama
Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi çalışanlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletmenin faaliyetinin sınırlandırılması, bir kısmının da kapanmasıyla birlikte hizmetler sektöründe çalışanlar için yeniden kısa çalışma dönemi başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği her ayın başında vatandaşların hesabına yatırılıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte, kısa çalışma ödeneği sorgulama ve ödeme tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa çalışma uygulaması, Cumhurbaşkanı kararıyla, aralık ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Diğer yandan TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Kasım ayı kısa çalışma ödeneğinin aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
3
Abone Ol
2021 HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLECEK
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
4
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirmişti. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.