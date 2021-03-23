Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından gözler kısa çalışma ödeneğine çevrilmişti. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte ödeneğin sona ereceği tarih
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Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödeneği normalleşme adımları doğrultusunda sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi. İşte detaylar
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.
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Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. 2020'de 66 milyar lira olan fonun toplam giderlerinin 27 milyar lirasını kısa çalışma ödeneği oluşturdu.
Salgınına karşı alınan tedbirlere sağlanan kaynakların da etkisiyle İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelir-gider dengesi değişti. Uzun yıllar sonra fonun giderleri gelirlerini geçti. Fonun 2020'de 38 milyar 270 milyon liralık gelirine karşın 66 milyar 599 milyon lira gideri oldu.
Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.