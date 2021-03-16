Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatılacak mı? İşte KÇÖ'de son durum bilgisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zaman önce başlayan normalleşme adımlarının akıbeti ve son gelişmeleri paylaştı. Bu gelişmelerin ardından, Kısa Çalışma Ödeneği olarak da bilinen KÇÖ'nün durumu merak konusu oldu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatılacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan konuşmasında KÇÖ'ye de yer verdi. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.