Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.