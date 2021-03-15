Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alıyordu. İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından gözler kısa çalışma ödeneğine çevrilmişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. İşte kısa çalışma ödeneğinin sona ereceği tarih hakkında yapılan açıklama
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Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, ‘Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.’ dedi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.