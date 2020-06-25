Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında salgının etkilerini azaltmak başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının ne zaman sona ereceği, işverenler ve çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi. Şimdi ise bu ödeneğin ne zaman biteceği sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Kısa Çalışma Ödeneği için sürece dair açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin bittiğini ancak normalleşme desteği adı altında yeni bir destek verileceğini açıkladı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs salgını döneminde alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, istihdamın korunması amacıyla işten çıkarma yasağının uzatılacağını söyledi.
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Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği devam edecek mi?" sorusuna ise "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.
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Selçuk "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız. Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.