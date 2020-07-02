Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Ücretsiz izin ödeneğinin uzatıldığı tarih belli oldu
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Corona virüs tedbirleri kapsamında uzatılan kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş feshi sınırlaması hakkında açıklama yapmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni karara göre, işten çıkarma yasağı, nakdi destek ödemeleri ve kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı. İşte, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneceğinin sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılar.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen ve 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı. 8 Temmuz’da ödemelere başlayan kısa çalışma ödeneceği, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili ayrıntılar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.
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Kısa çalışma ödeneği ile ilgili yazı kaleme alan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, yazısında, "30 Haziran’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı. İşvereniniz başvurup, 1 Ağustos’a kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. İşveren faaliyetini durdurursa çalışan olarak sizlere tüm haklarınızı yasal olarak ödemek durumunda." ifadelerini kullandı.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri bir süre daha devam edeceği müjdesini verdi.
Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, ‘Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.’ dedi.IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
29 Haziran tarihinden itibaren ödemelerine başlanacak olan kısa çalışma maaşı ve işsizlik ödeneği ödeme işlemleri 3 Temmuz’da son bulacak.