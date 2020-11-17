Ekonomi Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 19:43 | 17 Kasım 2020 - 19:43

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatılma süresi TBMM'den geçti! İşte yeni tarih

Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı tarih milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin içinde yer aldığı borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa çalışma ödeneği daha önce 2 ay daha uzatılmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte, Kısa çalışma ödeneği uzatılma süresiyle ilgili ayrıntılar.