Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatılma süresi TBMM'den geçti! İşte yeni tarih
Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı tarih milyonlarca çalışan tarafından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinin içinde yer aldığı borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa çalışma ödeneği daha önce 2 ay daha uzatılmıştı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte, Kısa çalışma ödeneği uzatılma süresiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile gündemde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" demişti. Uygulama 2 ay daha uzatılmıştı. TBMM'de yapılan görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
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UYGULAMA MECLİS'TEN GEÇTİ
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
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Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY UZATILMIŞTI
Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.