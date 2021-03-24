Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İşte son tarih bilgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan en son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti. Erdoğan konuşmasında KÇÖ'ye de yer vermişti. Pek çok işveren ve çalışan şimdi, Kısa Çalışma Ödeneği yani KÇÖ hakkında araştırma yapıyor. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum...