Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İşte son tarih bilgisi
Kısa Çalışma Ödeneği olarak da bilinen KÇÖ'nün durumu merak konusu oldu. İstihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihi sorgulanıyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan en son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti. Erdoğan konuşmasında KÇÖ'ye de yer vermişti. Pek çok işveren ve çalışan şimdi, Kısa Çalışma Ödeneği yani KÇÖ hakkında araştırma yapıyor. İşte, Kısa Çalışma Ödeneği'nde son durum...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.