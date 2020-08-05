Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı ve ne zamana kadar devam edecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. İşverenlerin belirli zamanlı çalışan personelleri için tercih ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, devlet destekleri arasında yer almaya devam ediyor. İşten çıkarma yerine KÇÖ desteği ile personel giderlerini karşılayan işletmeler, bu imkandan bir süre daha yararlanabilecek. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zamana kadar devam edecek? İşte, pek çok vatandaşın yakından ilgilendiren o konu hakkında detaylı bilgiler