Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatılmasının ardından gözler kısa çalışma ödeneğinin tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte kısa çalışma ödeneğinde son gelişmeler...
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Koronavirüs salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneğinde son gün olarak mart ayı işaret edilmişti. Tam bir yıldır uygulamada olan kısa çalışmadaki kolaylaştırıcı düzenlemelerin, mart sonu itibariyle bitirileceği açıklanmıştı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
31 Mart tarihine kadar uzatılan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.
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İşten çıkarma ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz" dedi.