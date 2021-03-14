Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? 31 Mart tarihine kadar uzatılan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.