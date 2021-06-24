Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) son tarih yaklaşıyor
Pandemi döneminde devreye alınan uygulamalardan biri de Kısa Çalışma Ödeneği idi. Daha önce mart ayına kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği için bir kez daha uzatma kararı vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Sözleriyle duyurmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
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Milyonlarca çalışanı ile işvereni yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği için son tarih yaklaşıyor. Kısa çalışma ödeneği için son tarih olarak haziran ayı işaret edilmişti. Normalleşmeye büyük oranda geçilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği için alınacak karar da merak ediliyor.
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Haziran ayının son günlerine gelinmesiyle kısa çalışma ödeneğinin hazirandan sonra devam edip etmeyeceği merak konusu. Pandemi süresince devlet tarafından iş yeri olumsuz etkilenen çalışanlara sağlanan kısa çalışma ödeneği her ay başında hesaplara aktarılıyor.
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Geçtiğimiz aylarda birkaç kez uzatılan kısa çalışma ödeneği kapsamında devam eden işletmeler uygulamadan yararlanmıştı.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILACAK MI?
Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 31 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Haziran ayı ödemelerini ağustos ayında alacak olan çalışanlar yeni bir uzatma kararı gelmezse ağustosta son kez ödeme almış olacaklar.