Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) son tarih yaklaşıyor

Milyonlarca çalışanı ile işvereni yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği için son tarih yaklaşıyor. Kısa çalışma ödeneği için son tarih olarak haziran ayı işaret edilmişti. Normalleşmeye büyük oranda geçilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği için alınacak karar da merak ediliyor.