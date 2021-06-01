Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? Gözler mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneğinde
Haziran ayının ilk haftasında en çok araştırılan konulardan biri de mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneği oldu. 31 Haziran'a kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ayın ilk günlerinde hesaplara yatıyor. Pek, mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
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Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin bu ayki tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödenekleri için net tarih verdi. Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
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Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği için geçtiğimiz Nisan ayında açıklama yapmıştı.
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Erdoğan; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021 olarak açıklandı.