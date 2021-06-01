Ekonomi Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 13:52 | 01 Haziran 2021 - 13:52

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? Gözler mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneğinde

Haziran ayının ilk haftasında en çok araştırılan konulardan biri de mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneği oldu. 31 Haziran'a kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ayın ilk günlerinde hesaplara yatıyor. Pek, mayıs ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?