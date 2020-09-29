Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? Gözler Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinde
Kısa çalışma ödeneği eylül ayı ödeme tarihi, son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Koronavirüs pandemisinde, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği en son 3 Eylül tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Ekim ayının gelmesiyle beraber, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşların gözü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, 2020 eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi.
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Kısa çalışma ödeneği eylül ayının son günleriyle beraber gündeme geldi. Yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçmek adına işverenlerin işçi çıkarmaya gitmemesi için devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneği cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği, her ay vatandaşların T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ödeniyor. Ancak eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. kısa çalışma ödeneğinin yatıp yapmadığı e devlet sorgulama ekranı üzerinden sorgulanacak. İşte, detaylar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. Selçuk, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.
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Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.