Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? Gözler Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinde

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.



Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.



Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.