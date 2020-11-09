Kısa Çalışma Ödeneği devam ediyor mu, ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.