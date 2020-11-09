Kısa Çalışma Ödeneği devam ediyor mu, ne zaman bitiyor?
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından binlerce işçi ve işveren faydalanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimi azalan ya da duran işverenler, Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde işçi çıkarmak zorunda kalmadı. Kısa çalışma ödenekleri her ayın 5’inde hesaplara yatırılıyor. İşte Kısa Çalışma Ödeneği devam ediyor mu, ne zaman bitiyor?
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1
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Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
2
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Kısa çalışma ödeneği uygulamasında ise daha önce uzatılan süre 31 Ekim'de sona eriyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
3
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.
4
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Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?
Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.