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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 10:08,

Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan açıklama

Kısa çalışma ödeneğinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar ödemelerin erkene alınıp alınmadığını araştırmaya başlamışlardı. Konu ile ilgili müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi ve bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri…

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Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödenek her ayın 5’inde hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala bayramdan önce kısa çalışma ödeneğinin yatırılıp yatırılmayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak. İşte detaylar...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, bugünden itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

3KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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