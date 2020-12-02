Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların 1 Aralık itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:



"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."



