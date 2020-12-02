Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular 1 Aralık itibariyle başladı. 30 Haziran’a kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ödenek hakkından yararlanırken yeni kararla, 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek ve çalışanları için ödenek alabilecek. Peki kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
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Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden yeniden alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında başvuruların 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini e-Devlet dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyurdu. İşte kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuruların 1 Aralık itibarıyla alınmaya başlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek."
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Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.