Kısa Çalışma Ödeneğine kimler başvuru yapabilir? Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLECEK? Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulan tüm işyerleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek. Başvurular alındıktan sonra ise, her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.