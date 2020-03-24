Kısa Çalışma Ödeneğine kimler başvuru yapabilir? Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Tüm dünyayı olumsuz etkileyen corona salgınından etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilir. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları nasıl yapılır? Kısa Çalışma Ödeneğine kimler başvuru yapabilir?
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Corona salgınının ekonomik düzene etkilerini en aza indirmek ve yok etmek, hem işverene hem de çalışana destek olmak için Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması başladı. Söz konusu uygulamaya kimlerin başvuru yapabileceği ve hangi işletmeleri kapsadığının yanı sıra başvuru şartları da merak konusu oldu. İşte, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin tüm ayrıntılar...
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KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulan tüm işyerleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek. Başvurular alındıktan sonra ise, her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.
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ADIM ADIM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
* İşletmenin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.
* Kapsamdaki şirket online olarak kısa çalışma talep formunu dolduracak
* Kısa çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgileri listeleyecek.
* Gerekçeli ve yazılı beyanı, ücret bordroları bildirilecek.
* Alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler hazırlanacak.
* Faaliyetin kısmen ya da tamamen durduğuna ilişkin belgeler iletilecek.
* İşletme Kısa çalışma kapsamında olduğunu gösteren genel düzenlemeleri, örneğin işletmesini geçici süreyle kapatan İçişleri Bakanlığı genelgesi gibi belgeleri de online ortamda aktaracak.
* Yönetimsel kararlar çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde de, bu durumu anlatan belgeler yeterli olacak.
* Başvuru sonuçları da online bildirilecek.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.
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Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.
Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.
Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.