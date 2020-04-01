Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartları nedir? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek?
Kısa Çalışma Ödeneği olarak duyurulan ve Koronavirus tedbirleri dolayısıyla işverenlerin başvurusuna açılan destek ekranı, İŞKUR üzerinden müraacatları kabul ediyor. İş yerindeki çalışma sürelerinin azaltılması ve durdurulması nedeniyle en fazla üç aylık süreçte kısa çalışma ödeneği desteği verecek olan İŞKUR, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Kısa çalışma ödeneği başvurusu olanağından sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilen o detaylar
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Kısa çalışma ödeneği başvurusu ile koronavirus tedbirleri kapsamında bir süreliğine çalışmalarına ara verecek ya da personel kısıtlamasına gidecek olan işverenlere destek sağlanacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan kısa çalışma ödeneği başvurusu ile en fazla 3 ay destek alınabilecek. Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedeniyle Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltanveya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört haftasüreyle durduran işverenler bu destekten yararlanabilecek. İşte, Kısa çalışma ödeneği başvurusu ve şartları hakkında detaylı bilgiler
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
İşverenlere destek olabilmek amacıyla kısa çalışma ödeneği desteği verecek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Mart tarihinde başlayan başvuru işlemlerini kabul etmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği başvurusu, bir işyeri faaliyetini 3'te 1 azalttıysa veya kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurduğu takdirde uygulanıyor.
Kısa çalışma ödeneği başvurusu için bazı kriterleri karşılamak gerekiyor. 3 aydan fazla süre yararlanılamayacak olan kısa çalışma ödeneği desteği, işçilerin tamamı için de kullanılabilecek. Kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlanabilmek için işletmenin çalışan sayısı konusunda herhangi bir kriter yer almıyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek.
. İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılır.
. Asgari çalışan sayısı aranmıyor.
. Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilir.
. Sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek, ancak SGK’ya bildirilen primler esas alınacak.
. İşveren başvurabilir, çalışanlar başvuramaz.
. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek.
. Şartları yerine getirilmişse yabancı işçiler için de ödenek alınabilir.
. Kısa çalışma ödeneği alan işletmeler başta asgari ücret olmak üzere diğer tüm istihdam teşviklerinde de yararlanabilir.
. Çalışanın genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.
. Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren çalışanın kısa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatırmayacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor. Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor. Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.
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Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu. Meclis’te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020’e kadar geçerli olacak
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Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60’ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60’ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40’ını da işveren çalışana ödeyebilir.
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Kısa çalışma Bağ-Kurluyu kapsamıyor
Soru: Koronavirüsten dolayı kısa çalışma ödeneği olacak. Ben esnafım ve küçük bir dükkanım var. Virüs sebebi ile işler kötü gitti ve 1-2 ay süre ile kapatmak zorunda kaldım. İşyerinde herhangi çalışanım yok, tek ben varım ve işletme sahibiyim. Bu durumda kısa çalışma ödeneğinden kendim için faydalanabilir miyim?
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinden 4/A’lı çalışanlar, yani işçi statüsünde çalışanlar yararlanabiliyor. İşçilerin maaşından işsizlik sigortası fonu için kesinti yapılıyor, Bağ-Kur’lulardan işsizlik fonu için kesinti yapılamıyor. Bu şartlarda kısa çalışma ödeneği alamazsınız.