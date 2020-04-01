Kısa Çalışma Ödeneği başvuru şartları nedir? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu ile koronavirus tedbirleri kapsamında bir süreliğine çalışmalarına ara verecek ya da personel kısıtlamasına gidecek olan işverenlere destek sağlanacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan kısa çalışma ödeneği başvurusu ile en fazla 3 ay destek alınabilecek. Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedeniyle Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltanveya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört haftasüreyle durduran işverenler bu destekten yararlanabilecek. İşte, Kısa çalışma ödeneği başvurusu ve şartları hakkında detaylı bilgiler



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER



İşverenlere destek olabilmek amacıyla kısa çalışma ödeneği desteği verecek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Mart tarihinde başlayan başvuru işlemlerini kabul etmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği başvurusu, bir işyeri faaliyetini 3'te 1 azalttıysa veya kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurduğu takdirde uygulanıyor.



Kısa çalışma ödeneği başvurusu için bazı kriterleri karşılamak gerekiyor. 3 aydan fazla süre yararlanılamayacak olan kısa çalışma ödeneği desteği, işçilerin tamamı için de kullanılabilecek. Kısa çalışma ödeneği desteğinden yararlanabilmek için işletmenin çalışan sayısı konusunda herhangi bir kriter yer almıyor.



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