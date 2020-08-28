Kısa Çalışma Ödeneği 2020 sonuna kadar uzatılsın talebi gelmişti - Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir? Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.