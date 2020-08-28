Kısa Çalışma Ödeneği 2020 sonuna kadar uzatılsın talebi gelmişti - Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı?
Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması başlatılmıştı. Temmuz ayı sonunda Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK ise yaptıkları ortak açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını talep etmişti. Ödenekten faydalanan pek işçi ve işveren sürenin bir kez daha uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?
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1 milyon 700 bin çalışanın faydalandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi için araştırmalar devam ediyor. Meclis kapanmadan yapılan yasa değişikliği kapsamında, kısa çalışma uygulamasının sektörel veya genel olarak uzatılması mümkün bulunuyor.
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İŞVEREN VE İŞÇİLERDEN ORTAK TALEP
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, ortak bir açıklamayla kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.
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3 konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, istihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi de istendi.
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Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir?
Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.
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Kısa çalışma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır?
İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.