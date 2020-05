Anneler Günü mesajları ve ünlü şairlerin Anneler Günü şiirleri - Kısa, anlamlı, sözlü, farklı 2020 Anneler Günü sözleri sosyal medyada paylaşılıyor

Anneler Günü mesajları geleneği bu yıl da unutulmadı. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs’a yani sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu güne denk geliyor. Virüs nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü annelerinden ayrı geçirecek olanlar, Anneler Günü mesajlarıyla biricik annelerini uzaktan da olsa mutlu etmek istiyor. İşte kısa anlamlı Anneler Günü sözleri ve mesajları…ANNELER GÜNÜ MESAJLARI



Anne kokusu benim en huzurlu adresim, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annem, anneler günün kutlu olsun!

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen fedakar annem, günün kutlu olsun.

Bana önce insanlığı, sonra da anneliği öğreten güzel kalpli annem Anneler Günü kutlu olsun. Senin yolunda ilermeye devam edeceğim.

Nerede olursam olayım, kalbim hep seninle anneciğim, sadece bugün değil her gün senin kıymetini bildiğimi unutma. Anneler Günü kutlu olsun.

Cenneti yüzündeki gülümsemesinde saklayan anneciğim bugün senin günün, Anneler Günü kutlu olsun!

Annem sesini duyduğum nice Anneler Günü geçirelim birlikte, seni çok seviyor, ellerinden öpüyorum.