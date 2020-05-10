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HaberlerGündem HaberleriAnneler Günü mesajları ve ünlü şairlerin Anneler Günü şiirleri - Kısa, anlamlı, sözlü, farklı 2020 Anneler Günü sözleri sosyal medyada paylaşılıyor
GeriGündem Anneler Günü mesajları ve ünlü şairlerin Anneler Günü şiirleri - Kısa, anlamlı, sözlü, farklı 2020 Anneler Günü sözleri sosyal medyada paylaşılıyor
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Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 23:26,

Anneler Günü mesajları ve ünlü şairlerin Anneler Günü şiirleri - Kısa, anlamlı, sözlü, farklı 2020 Anneler Günü sözleri sosyal medyada paylaşılıyor

'Anneler Günü mesajları' her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında çeşitli mecralar aracılığıyla biricik annelerimize iletilecek. Farklı ve anlamlı Anneler Günü mesajları şimdiden dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle bazılarımız Anneler Günü mesajını uzaktan vermek zorunda kalacak. Yıllar boyunca verdiği tüm sevgi ve emek için annenize teşekkür etmenize vesilece olacak en güzel Anneler Günü mesajlarını, sözlerini ve ünlü şairlerin bu özel günde paylaşabileceğiniz şiirlerini derledik. İşte ister hediyenizin yanına ekleyebileceğiniz hediye kartıyla isterseniz de telefonla iletebileceğiniz kısa anlamlı 10 Mayıs 2020 Anneler Günü'ne özel Anneler Günü mesajları derlemesi...

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Anneler Günü mesajları geleneği bu yıl da unutulmadı. Dünya genelinde çeşitli günlerde anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs’a yani sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu güne denk geliyor. Virüs nedeniyle bu yıl Anneler Günü’nü annelerinden ayrı geçirecek olanlar, Anneler Günü mesajlarıyla biricik annelerini uzaktan da olsa mutlu etmek istiyor. İşte kısa anlamlı Anneler Günü sözleri ve mesajları…ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne kokusu benim en huzurlu adresim, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annem, anneler günün kutlu olsun!
Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen fedakar annem, günün kutlu olsun.
Bana önce insanlığı, sonra da anneliği öğreten güzel kalpli annem Anneler Günü kutlu olsun. Senin yolunda ilermeye devam edeceğim.
Nerede olursam olayım, kalbim hep seninle anneciğim, sadece bugün değil her gün senin kıymetini bildiğimi unutma. Anneler Günü kutlu olsun.
Cenneti yüzündeki gülümsemesinde saklayan anneciğim bugün senin günün, Anneler Günü kutlu olsun!
Annem sesini duyduğum nice Anneler Günü geçirelim birlikte, seni çok seviyor, ellerinden öpüyorum.

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Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.!
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!!
Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.!
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

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Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.!
Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!
Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.!
Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

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Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.!
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...!
Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.
Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.
Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

5ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
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ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
Necip Fazıl Kısakürek
ANNEM

Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
H. Latif SARIYÜCE

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SENSİZ

Annemle karanlık geceler bazı çıkardık.
Boşlukta denizler gibi yokluk ve karanlık
Sessiz uzatır tâ ebediyetlere kollar…
Guyâ o zaman, bildiğimiz yerdeki yollar
Birden silinir, korkulu bir hisle adımlar
Tenha gecenin vehm-i muhâlâtını dinler…
Yüksekte sema haşr-ı kevâkiple dağılmış,
Yoktur o sükûtunda ne rüya, ne nevâziş;
Bir sâ’ir-i mechul-i leyâli gibi rüzgâr,
Hep sisli temasiyle yanan hislere çarpar.
Ahmet HaşimANNE
Sahi senden mi doğdum anne
Yollar nehirler kuşluk vakitleri dururken
Bir insandan mı doğar bir çocuk

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı
Kuş olsa çiçek olsa gündüz olsa
Kırılmaz mı acıdan bir sap menekşenin boynu

Bu kez dağlar doğursun beni anne
Sen de ılık bir yağmur ol
Durmadan yağ kanayan yerlerime

Haydar Ergülen

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ANACIĞIM

Bir gün sılaya geldiğimde,
Bir şeyler sezersen halimde,
Hiç şaşmayasın anacığım.

Başımı koyup dizlerine,
Uzun uzun ağlayacağım
Bütün insanların yerine.

Cahit Sıtkı Tarancı

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