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Kış sezonu nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter?
Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık kış sezonunun da başlangıcı sayılıyor. Kış gündönümü adıyla da bilinen 21 Aralık, en uzun gecenin yaşanacağı tarih olarak Kış Sezonu Google Doodle oldu. Peki, kış sezonu nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter? İşte kış sezonu ile ilgili detaylar...
21 Aralık tarihi Kuzey Yarımkürede yaşanacak en uzun gece olması nedeniyle araştırma konusu oldu. Ünlü arama motoru Google Doodle yaptığı Kış Sezonu nedir, ne zaman başlar ve ne zaman biter merak ediliyor. En uzun gece olan 21 Aralık kış dönümü bilgileri haberimizde...
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Kış gün dönümünde (21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlıyor. Bu tarihte Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece gerçekleşiyor.
KIŞ SEZONU NEDİR?
Dünya ekseninin yörünge düzlemine göre eğimi, havanın oluşumunda büyük rol oynar. Dünya yörünge düzlemine 23.44 ° 'lik bir açıyla eğilir ve Dünya yörüngesinde hareket ederken, farklı enlemlerin doğrudan Güneş'e bakmasına neden olur. Bu fark, mevsimlerin oluşmasına neden olur. Kuzey yarım kürede kışken, Güney yarım küre Güneş'e daha doğrudan bakar (yani güneş ışınları daha çok gelir) ve bu nedenle Kuzey yarım küreden daha yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Tam tersine, Güney yarım kürede kış, Kuzey yarım kürenin Güneş'e daha eğimli olduğu zaman meydana gelir. Dünyadaki bir gözlemcinin bakış açısı ile, kış Güneşi, yaz Güneşinden daha düşük bir maksimum yüksekliğe sahiptir.
TÜRKİYE'DE KIŞ SEZONU
Eski dilde Zemheri, kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk günleridir. Türkiye'de kış ilk olarak Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayarak batıya doğru ilerler. Türkiye'de karlı gün en çok Doğu Anadolu Bölgesi'ndedir. Kış mevsiminde hava sıcaklığı çoğu bölgelerde sıfırın altına iner ve don olayı gerçekleşir. Türkiye'de ağır kış koşullarına en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde rastlanmaktadır.
KIŞ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAR?
Kış sezonu 21 Aralık'ta Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat gündüzün yaşanması durumuyla başlar. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.
KIŞ SEZONU NE ZAMAN BİTER?
21 Aralık'ta başlayan kış sezonu Türkiye'de 20 Mart 2022'ye kadar devam eder. Kutup bölgelerinin dışındaki en erken gün batımı ve en geç gün doğumu tarihleri, kış gündönümü tarihinden farklıdır ve bunlar, yıl boyunca Dünya'nın eliptik yörüngesinin neden olduğu, güneş günündeki değişiklik nedeniyle enlemlere bağlıdır.