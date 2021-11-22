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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 12:47 | 

Kış saati uygulaması nedir, ne zaman kaldırıldı? Bakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması

Kış saati uygulaması Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklaması ardından bir kez daha gündeme geldi. Bakan Dönmez, "Kış saati uygulaması ile ilgili düzenlemenin başlamasından bu yana 6,82 milyar kilowatt saat, 6 milyar TL tasarruf sağlandı" açıklamasında bulundu. Peki, kış saati uygulaması nedir, ne zaman kaldırıldı?

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı.
2
Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi: "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
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Kış saati uygulamasına son veren Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıktı.
4
Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 697 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül'de alındı.
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