KÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, 26 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n gÃ¼ndemine girdi. Avrupa'nÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde kullanÄ±lan yaz ve kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, yÄ±lÄ±n belirli gÃ¼nlerinde saatlerin bir saat ileri ya da geri alÄ±nmasÄ± ile oluÅŸturuluyor. TÃ¼rkiye'de bir sÃ¼redir uygulanmayan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, cihazlarda saatlerin otomatik deÄŸiÅŸmesi dolayÄ±sÄ±yla alarm saatlerinde deÄŸiÅŸime neden oldu. Bu nedenle sabah saatlerinde gerÃ§ek saatin kaÃ§ olduÄŸunu merak eden pek Ã§ok kiÅŸi, 'TÃ¼rkiye'de ÅŸu an saat kaÃ§?' sorgulamalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Peki, TÃ¼rkiye'de saatler geri alÄ±nacak mÄ±? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler