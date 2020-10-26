KÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ± için saatler geri alÄ±nacak mÄ±?
KÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n gÃ¼ndemini meÅŸgul eden konular arasÄ±nda yer aldÄ±. Avrupa'da saatlerin geri alÄ±nmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± elektronik cihazlarda otomatik olarak gerÃ§ekleÅŸen kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, sabah saatlerinde bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n analog saat ile cihaz saatleri arasÄ±nda fark yaÅŸamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla fark edildi. Peki, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi Ã¼lkemizde de kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ± kullanÄ±ma alÄ±nacak mÄ±? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda Bakanlar Kurulu kararÄ± ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan bilgiler
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KÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, 26 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n gÃ¼ndemine girdi. Avrupa'nÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde kullanÄ±lan yaz ve kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, yÄ±lÄ±n belirli gÃ¼nlerinde saatlerin bir saat ileri ya da geri alÄ±nmasÄ± ile oluÅŸturuluyor. TÃ¼rkiye'de bir sÃ¼redir uygulanmayan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±, cihazlarda saatlerin otomatik deÄŸiÅŸmesi dolayÄ±sÄ±yla alarm saatlerinde deÄŸiÅŸime neden oldu. Bu nedenle sabah saatlerinde gerÃ§ek saatin kaÃ§ olduÄŸunu merak eden pek Ã§ok kiÅŸi, 'TÃ¼rkiye'de ÅŸu an saat kaÃ§?' sorgulamalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Peki, TÃ¼rkiye'de saatler geri alÄ±nacak mÄ±? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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Avrupa'nÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerinde kullanÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ± TÃ¼rkiye'de 2017 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararÄ±yla gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazla yararlanmak amacÄ±yla bÃ¼tÃ¼n yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasÄ± her sene, yÄ±l boyu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lme kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Resmi Gazete'de yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda, gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazla yararlanmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasÄ±nÄ±n (tÃ¼m yÄ±l yaz saati, GMT 3) her sene, yÄ±l boyu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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Kararla, yaz saati uygulanmasÄ± hakkÄ±ndaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
SÃ¶z konusu kararÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±na, 697 sayÄ±lÄ± "GÃ¼nÃ¼n Yirmi DÃ¶rt Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereÄŸince karar verildi.
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ÅžU AN SAAT KAÃ‡?
TÃ¼rkiye'de ÅŸu an saatin kaÃ§ olduÄŸunu merak ediyorsanÄ±z TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerini baz alabilirsiniz.
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DiÄŸer bir yÃ¶ntem olarak kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet Ã¼zerinden online olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebileceÄŸiniz birÃ§ok saat, sizin iÅŸletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla bu inceleme yanÄ±ltÄ±cÄ± olabilir.Â