Kış lastikleri ne zaman çıkacak? İşte zorunlu uygulamanın biteceği tarih

Özürün, otomobillerde 4 lastiği değiştirme fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri, 450 ila 650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 60-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 75-125 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 150-250 lira olarak uygulanıyor."



