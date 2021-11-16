Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi
Kasım ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte kış lastiği uygulaması hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğunun tarihi merak konusu oldu. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?
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Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastiklerinin ne zaman zorunlu olacağı, son günlerde en çok merak edilenlerde oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sorgulamalarını yoğunlaştıran araç sürücüleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, tarih bilgisi...
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.