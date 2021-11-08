Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler
Kış lastiği uygulaması, her yıl bu dönemlerde binlerce araç sürücüsünün en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Zorunlu olarak uygulanan ve denetimi il valiliklerince yapılan kış lastiği uygulaması, mevzuatta belirtilen araçları kapsıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
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Kış mevsimin getirdiği zorlu hava koşullarında, araçların kaza yapmasının önüne geçmek için belli tarihlerde zorunlu olan kış lastiği uygulaması, kasım ayının son günlerine yaklaşılan şu tarihlerde merak konusu oldu. İşte, kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler...
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.
Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.