Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak sorusu sürücüler tarafından gündeme gelmeye başladı. 1 Nisan tarihine kadar devam edecek olan söz konusu uygulama şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayacak. Hava koşullarından dolayı olası kazaları önlemek için geçerli olan kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.