MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi
GeriGündem Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 02:15 | 

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi

Kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih kasım ayı yaklaşırken sürücülerin odaklandığı konulardan oldu. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için uygulanacak. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak sorusu sürücüler tarafından gündeme gelmeye başladı. 1 Nisan tarihine kadar devam edecek olan söz konusu uygulama şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsayacak. Hava koşullarından dolayı olası kazaları önlemek için geçerli olan kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

2KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

3TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

4KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ 2021

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ 2021?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi