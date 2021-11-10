Kış lastiği ne zaman takılacak? İşte 2021 kış lastiği zorunluluğu olan araçlar ve başlama tarihi

Kış lastiği ne zaman takılacak sorusu sürücüler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle bazı bölgelerde kar yağışlarının başlaması ile uygulama için yapılacak açıklamalara gözler çevrildi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek.