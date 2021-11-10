Kış lastiği ne zaman takılacak? İşte 2021 kış lastiği zorunluluğu olan araçlar ve başlama tarihi
Kış lastiği uygulaması, soğuk havaların kendisini göstermesinin ardından gündeme geldi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğu ile sürücülerin ve yolcuların kaygan hava şartlarında güvenli olmaları sağlanacak. Kış lastiği uygulamasına uymayan araçlara ise para cezası kesilecek. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? İşte, kış lastiği zorunluluğu olan araçlar ve uygulamanın başlayacağı tarih.
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1
Kış lastiği ne zaman takılacak sorusu sürücüler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle bazı bölgelerde kar yağışlarının başlaması ile uygulama için yapılacak açıklamalara gözler çevrildi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek.
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ 2021?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.