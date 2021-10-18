Kış lastiği ne zaman takılacak? İşte kış lastiği uygulaması tarihleri ve cezası
Kış lastiği zorunluluğu her sene belirli tarihler aralığında uygulanıyor. Kış lastiğinin hangi araçlar için zorunlu olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliği açısından önemli Peki, kış lastiği ne zaman takılacak?
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Kış lastiği uygulaması tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl belirli tarihler aralığında araçlar kış lastiklerini takıyorlar. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.