Kış lastiği (kar lastiği) ne zaman takılacak? 2020 kış lastiği uygulaması için tarih yaklaşıyor
Kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih, yağışlı havaların etkili olmasının ardından gündeme geldi. Kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu sene de ticari ve yolcu taşıtları için Resmi Gazete'de belirlenen tarihte başlayacak. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak? İşte, 2020 kış lastiği uygulaması için beklenen tarih.
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Kış lastiği uygulaması son dakika gelişmeler ile sürücüler tarafından takip ediliyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. . Kar lastiği olarak da bilinen kış lastiği nisan ayına kadar sürücülerin ve yolcuların can güvenliği korumak için takılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu.
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
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Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.