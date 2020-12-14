Kış ekinoksu ne zaman? En uzun gece yaklaşıyor

Aralık ayının son günlerinde, kış gün dönümü ile ilgili araştırmalar başladı. Kış gün dönümü aynı zamanda en uzun geceyi işaret eder. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi’nde dik olarak geldiği günde en uzun gece yaşanırken bu tarih bazı ülkelerde kışın başlangıcı bazı ülkelerde ise kışın ortası olarak kabul ediliyor. Aynı tarih güney yarımkürede ise yaz gün dönümüne denk geliyor. Peki, kış ekinoksu ne zaman? İşte en uzun gecenin yaşanacağı tarih…
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Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir. 21 Aralık, Miladi takvime göre yılın 355. (artık yıllarda 356.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 10 gün vardır. Coğrafi olarak Kuzey Yarım Küre için kış solstisi (gün dönümü), Güney Yarım Küre için ise yaz solstisi (gün dönümü)dir.
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Jüpiter ve Satürn 21 Aralık'ta gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak
LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.
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Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.
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Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.