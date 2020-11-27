Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yolları

'D VİTAMİNİ DÜŞÜKSE DOKTOR KONTROLÜNDE DESTEK ALINMALI' Kanda D vitamini değerlerimiz düşükse uygun takviyelerin doktor kontrolü altında alınmasını öneriyoruz. Gün içinde yeşil çayın her gün bir fincan tüketilmesi gerekir. Zencefil, ıspanak, yeşil çay, ananas ve maydanozdan bir karışım hazırlayıp gün içinde tüketebilirsiniz. Bir su bardağı demlenmiş çayın içine koyacakları bir avuç ıspanak, bir dilim zencefil, bir dilim ananas ve 10 dal maydanoz ile hazırlayacakları bu içecek bağışıklığın yükseltilmesi açısından çok önemli bir destek sunacaktır.