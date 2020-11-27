Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yolları

Mevsim değişikliği birlikte artan koronavirüs ve grip salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine vurgu yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmenin yollarını anlattı.
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1
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Koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenmemize mutlaka eklemeliyiz. Ispanak, maydanoz, su teresi ve rokayı hem sabah kahvaltısında hem de gün içinde salatalarımızda tüketmeliyiz. Sülforafan bakımından zengin, bağışıklığı yükselten karnabahar, brokoli, brüksel lahanasını bol bol yemeliyiz. C vitamini bakımından zengin kivi, portakal, ananas gibi meyveleri de mutlaka tüketmeliyiz.
2
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Bağışıklığın yüksek olmasında diğer önemli minerallerden bir diğeri ise selenyum ve çinkodur. Bunların düşük olması halinde takviyelerin alınması ve beslenmeye Brezilya fıstığı ve kuruyemişler eklenmelidir. Zencefil, zerdeçal ve kükürtlü besinlerden sarımsak, soğan da mutlaka eklenmeli.
3
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'D VİTAMİNİ DÜŞÜKSE DOKTOR KONTROLÜNDE DESTEK ALINMALI'
Kanda D vitamini değerlerimiz düşükse uygun takviyelerin doktor kontrolü altında alınmasını öneriyoruz. Gün içinde yeşil çayın her gün bir fincan tüketilmesi gerekir. Zencefil, ıspanak, yeşil çay, ananas ve maydanozdan bir karışım hazırlayıp gün içinde tüketebilirsiniz. Bir su bardağı demlenmiş çayın içine koyacakları bir avuç ıspanak, bir dilim zencefil, bir dilim ananas ve 10 dal maydanoz ile hazırlayacakları bu içecek bağışıklığın yükseltilmesi açısından çok önemli bir destek sunacaktır.
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'KIŞ BİTKİLERİNE RAĞBET ARTTI'
Baharat ve bitkisel ürünlerin satışını yapan Cahit Gürkaş, koronavirüs ve gribin kış aylarında giderek yoğunlaştığına dikkat çekti. Bu mevsimlerde, özellikle grip ve soğuk algınlığına karşı daha dikkatli olunması lazım. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için bizlerin tavsiyesi zencefil, bitki çiçeği, adaçayı, zerdeçal ve kuşburnu gibi bitkilerin demlenme usulü yapılarak tüketilmesidir.
5
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Yoğun olarak sattığımız bitkilerin başında zencefil, zerdeçal, papatya, adaçayı, kuşburnu, karabaş çayı geliyor. Tabi bunların bu tür durumlarda bir uzmana danışılarak kullanılması gerekiyor. Mesela zencefili günde 4 gramdan fazla kullanmamak gerekiyor. Aksi takdirde bu vücutta toksin maddesi oluşturur. Bunlara dikkat edilirse daha iyi olur.