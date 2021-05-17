Kırtasiyecilere 5 bin TL hibe ödemesi ne zaman? Cumhurbaşkanı'ndan kırtasiye sahiplerine 5 bin TL müjdesi! İşte esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna destek müjdesi verdi. Birinci grupta yer alan kırtasiyeciler de bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL destek ödemesi alacak. Binlerce Kırtasiye esnafı da söz konusu hibe ödemelerinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, kırtasiyecilere 5 bin TL hibe ödemesi ne zaman?
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Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen kırtasiye işletmecileri için sevindiren haber Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; kırtasiye sahipleri bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
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Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.