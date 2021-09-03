Gündem Haber Giriş: 03 Eylül 2021 - 14:59 | 03 Eylül 2021 - 14:59

Kırtasiye parası yattı mı? Bu yıl eğitim ödeneği n kadar? Detaylar açıklandı

Eğitim ödeneği bir diğer adıyla kırtasiye parası her sene belirtilen tarihlerde ödeniyor. Yeni eğitim döneminin başlamasına kısa bir süre kala kırtasiye parasının hesaplara yatacağı tarih de netleşti. Peki, kırtasiye parası yattı mı? Bu yıl eğitim ödeneği n kadar?